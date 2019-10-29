مدافع الأهلي: لم أتوقع استبعادي من قائمة المنتخب في أمم إفريقيا

أكد محمد هاني، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، انه لم يكن يتوقع استبعاده من قائمة المنتخب الوطني الأول التي شاركت في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وقال هاني، في تصريحات تلفزيونية اليوم الثلاثاء :"فوجئت بالاستبعاد من قائمة المنتخب المصري، خاصة أن الجهاز الفني السابق بقيادة خافيير اجيري، كان يضمني لمنتخب الفراعنة على الرغم من عدم مشاركتي مع الفريق بصفة اساسية وقتها"

وأضاف: "شعرت بظلم كبير بعد استبعادي من بطولة أمم أفريقيا التي أقيمت في مصر شهر يونيو ويوليو الماضيين".

وأوضح: "أسوأ مباراة لي مع الأهلي كانت امام صن دوانز في دور الـ ٨ لدوري الأبطال الأفريقي، حيث لم اظهر بمستواي في تلك المباراة بالإضافة الى بعض اللاعبين الاخرين".