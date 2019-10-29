أفراد من الشرطة الفيتنامية يسافرون لبريطانيا للمساعدة في التحقيقات بشأن «الشاحنة»

في ظل الغموض المستمر بشأن هوية 39 مهاجرا مشتبه بهم عثر على جثثهم في حاوية بشاحنة في بريطانيا، يعتزم أفراد من وزارة الأمن العام في فيتنام وشرطة إقليم" ني آن" السفر إلى لندن..

وأفادت صحيفة فن اكسبريس أنه لم يتم الكشف عن موعد سفر المسؤولين لبريطانيا وكيف سوف يقدمون المساعدة.

نقلت مصادر صحفية عن مسؤول بإقليم ني ان القول اليوم الثلاثاء" لقد أقامت فيتنام وبريطانيا خطوط اتصال وتتبادلان المعلومات بصورة مستمرة".

كانت الشرطة البريطانية قد أرسلت أمس الاثنين ملفات أربعة من الضحايا إلى هانوي للمساعدة عملية تحديد الهوية. كما قامت السلطات في فيتنام بأخذ عينات دم بعض أفراد الأسر الذين أبلغوا عن مفقودين لهم من أجل إجراء اختبار الحمض النووي .

كانت تقارير محلية قد أشارت إلى أن نحو 28 أسرة تبحث عن مفقودين لها في إقليم "ها تينه" و"ني ان" بوسط فيتنام.

وكان رئيس الوزراء الفيتنامي نجوين شوان فوك قد أصدر أمرا أمس الأول السبت بفتح تحقيق بشأن تهريب البشر.

وبعد أن اكتشفت الشرطة البريطانية 39 جثة في شاحنة في إسيكس الأسبوع الماضي، أشارت بيانات الشرطة في البداية إلى أن جميع المهاجرين هم من الرعايا الصينيين. ويبدو الآن أنه من المرجح أن غالبيتهم فيتناميون.

وفي 25 أكتوبر، كشفت ناشطة حقوقية النقاب عن رسائل نصية من فتاة تدعى فام ثي ترا ماي /26 عاما/ أرسلتها إلى والدتها في فيتنام قائلة "أموت لأنني لا أستطيع التنفس".

ويتم تهريب مئات المواطنين الفيتناميين إلى بريطانيا كل عام، وفقا لمؤسسة إيكبات الخيرية.