نائبة وزيرة التضامن للخبيرة الاقتصادية هانيا الشلقاني: «أنجبتي تكافل وكرامة وأنا ربيتهما»

قالت دكتورة نيفين قباج، نائب وزير التضامن، مخاطبة الدكتورة هانيا الشلقاني، الخبيرة الاقتصادية: "أنتي أنجبتي برنامجي تكافل وكرامة، وأنا ربيتهما".

وكانت قباج من بين المعلقين، أمس، في إحدى جلسات مؤتمر منتدى البحوث الاقتصادية، الذي عقد على مدار يومين للكشف عن نتائج المسح التتبعي لسوق العمل المصرية 2018، وإدارتها الشلقاني، خبيرة الاقتصاد والأستاذ في الجامعة الأمريكية، والتي صممت وأطلقت برنامجي الحماية الاجتماعية عام 2015، من خلال الوزارة.

وكرامة هو برنامج استحقاق فردى يستهدف كبار السن بدءًا من عمر 65 عاما أو فئة من لديهم عجز أو إعاقة، وكذلك الأيتام الذين يعيشون خارج دور الأيتام، والفرد الواحد فى برنامج كرامة يستحق 350 جنيها شهريا، والفردان 700 جنيه، والثلاثة 1050 جنيها.

أما تكافل، فهو برنامج استحقاق أسرى يستهدف تقديم الدعم النقدى للأسر الفقيرة أصحاب الأطفال حديثي الولادة حتى سن 18 عاما؛ بهدف تحقيق التنمية البشرية لهذه الأسر، من خلال حصولها بشكل إلزامي على حقوق التغذية السليمة، والحفاظ على صحة الأم والطفل، وانتظام الأبناء فى الدراسة ومحاربة التسرب التعليمي.

في هذا البرنامج المبلغ المستحق للأسرة هو 325 جنيها شهريا، و60 جنيها لكل تلميذ فى المرحلة الابتدائية، و80 جنيها في المرحلة الإعدادية، و100 جنيه فى المرحلة الثانوية.

وأوضحت قباج أن البرنامجين أنه في البداية كان تمويل البرنامجين من البنك الدولى، لكن الفكرة مصرية مائة في المائة، والآن أصبح لهما مخصصات في موازنة الدولة بلغت نحو 18.5 مليار جنيه العام المالي الحالي بزيادة مليار جنيه عن العام الماضي.

كما ارتفع عدد الأسر المستفيدة من 1.76 مليون إلى 3.3 مليون أسرة.

مسح المنتدى كشف عن أن البرنامجين كان لهما دور ملحوظ في الحماية الاجتماعية خلال السنوات الست الماضية، حيث أنه يغطي الفترة بين عامي 2012 و2018.