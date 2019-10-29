العراق وهولندا يستعرضان عددا من القضايا الإقليمية

بحث وزيرالخارجية العراقي محمد علي الحكيم مع أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الهولندي القضايا الإقليمية التي تحظى باهتمام الدين.

واستعرض الحكيم - وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية العراقية وأوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم الثلاثاء - مستجدات الأوضاع في العراق والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتلبية مطالب الشباب وحفظ الأمن..داعياً الجانب الهولندي إلى فتح آفاق جديدة للتعاون من أجل النهوض بالاقتصاد العراقي، وتوفير فرص العمل عبر تنشيط الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، ولاسيما الزراعة والصناعة وإعادة إعمار المناطق المحررة.

وأكد الحكيم أن القانون والقضاء العراقي ستكون لهما كلمة الفصل في قضايا عناصر تنظيم داعش الإرهابي الأجانب المعتقلين في السجون العراقـية، مشدداً على ضرورة تحقيق العدالة لذوي ضحايا الإرهاب في العراق.

وخلص الجانبان - في ختام اللقاء - إلى أن اعتماد الحلول السلمية يساهم في حفظ الأمن بالمنطقة، ويجنبها مغبة الحرب والتوتر.