خادم الحرمين والعاهل الأردني يبحثان أوجه التعاون الثنائي

بحث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، مع الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك الأردن، أوجه التعاون الأخوي بين البلدين، ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الاجتماع تناول مناقشة العديد من الملفات ذا ت الطابع المشترك، وكذلك القضايا والأوضاع على الساحتين الدولية والإقليمية.

وشهد اللقاء من الجانب السعودي، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومن الجانب الأردني، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومستشار الملك عبدالله للاتصال والتنسيق الدكتور بشر الخصاونة.