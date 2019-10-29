السويد والدنمارك تتفقان على تكثيف العمل المشترك ضد العصابات الإجرامية

أعلنت السويد والدنمارك اليوم الثلاثاء أنهما اتفقتا على تكثيف العمل المشترك بشأن مكافحة العصابات الإجرامية ، حيث شهدت الدولتان الواقعتان في الشمال الأوروبي في مؤخرا سلسلة من التفجيرات وعمليات إطلاق النار.

وقال رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين في بيان عقب محادثات في ستوكهولم مع نظيرته الدنماركية ميت فريدريكسن "الإجرام مشكلة عابرة للحدود ولا يمكننا حلها إلا معا."

وأشار رئيسا الوزراء ، وكلاهما ديموقراطيان اشتراكيان ، إلى إنهما اتفقا على تشكيل ما يسمى بفريق التحليل المشترك لزيادة تعاون الشرطة وتبادل المعلومات الاستخباراتية كجزء من التصدي للجريمة المنظمة في منطقة الحدود المشتركة في أوريسوند.

ومن جانبها قالت فريدريكسن إنها ترحب بهذه الخطوة "لتعزيز تعاوننا لمكافحة الجريمة عبر الحدود".