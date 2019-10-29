أغنى رجل في آسيا: التباطؤ الاقتصادي في الهند مؤقت

قال رجل الأعمال الهندي موكيش إمباني، أغنى رجل في آسيا، إن التباطؤ الاقتصادي الذي تشهده الهند مؤقت، مضيفا أن الاقتصاد سيعود للنمو خلال الفترة المقبلة.

وأشار إمباني إلى أنه يرى فرص استثمار كبيرة في وسط الموجة الحالية من الغموض.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء عن إمباني رئيس مجلس إدارة شركة "ريلاينس" إندستريز الهندية القول "ما أرى حدوثه خلال العامين أو الثلاثة أعوام الماضية هو تحول"، حيث شبه الوضع الحالي بما حدث في الصين في الثمانينيات وفي الهند في التسعينيات عقب انفتاح الاقتصاد.

وأضاف -خلال مشاركته في أعمال الدورة الثالثة لـ"مبادرة مستقبل الاستثمار 2019" في السعودية- "بصفتي رجل أعمال ومستثمر، فإنني متحمس للاستثمار في هذه الدولة".

ويذكر أن الاقتصاد الهندي نما بأبطأ وتيرة منذ ستة أعوام بلغت 5% خلال الربع الذي انتهى في يونيو الماضي.