ديزي: البيت الأبيض لم يتدخل في اختيار البنتاجون لمايكروسوفت لمنحها عقد الحوسبة السحابية

قالت دانا ديزي، المرشحة لتولي منصب مسؤولة الإعلام بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الثلاثاء إن البيت الأبيض لم يتصل بأي عضو من فريق اختيار الشركة التي ستفوز بتنفيذ عملية الحوسبة السحابية لمشروع البنية التحتية الدفاعية والذي يعرف باسم "جيدي".

وأفادت اليوم وكالة أنباء (بلومبرج) بأن تصريح ديزي جاء أمام لجنة الخدمات العسكرية بالكونجرس الأمريكي خلال جلسة استماع لتأكيد تعيينها في المنصب، وردا على سؤال من السيناتور جاك ريد، كبير الديمقراطيين باللجنة، عما إذا كان أي مسؤول من البيت الأبيض قد تدخل في عملية الاختيار التي انتهت بفوز مايكروسوفت بعقد المشروع وتفوقها على شركة أمازون التي كانت الأوفر حظا .

وكانت شركة أمازون قد أعربت عن دهشتها لخسارتها عقد وزارة الدفاع لصالح "مايكروسوفت".

وقالت أمازون في بيان نقلت عنه وكالة بلومبرج للأبناء، إن "الشركة هى الرائدة بشكل واضح في الحوسبة السحابية.. ونحن مندهشون لتلك النتيجة"، في إشارة إلى فوز مايكروسوفت بالعقد.

وأضافت: "نظل ملتزمين بشدة بمواصلة الابتكار من أجل ساحة معركة رقمية جديدة يكون فيها الأمن والكفاءة والمرونة، والقابلية للتوسع في الموارد، هي الفرق بين النجاح والفشل".

ومنحت وزارة الدفاع الأمريكية يوم الجمعة شركة مايكروسوفت عقدا شهد منافسة شديدة للحوسبة السحابية بقيمة 10 مليارات دولار على مدى 10 أعوام.

وبموجب العقد ستقدم مايكروسوفت "متطلبات مهمة وعاجلة لم تلب بعد للمقاتلين من أجل البنية التحتية السحابية الحديثة"، لمشروع البنية التحتية الدفاعية.

ويعد هذا الإعلان انتصارا كبيرا لمايكروسوفت، التي تنافست معها للفوز بالعقد شركات أخرى من بينها عمالقة التكنولوجيا أمازون وجوجل و"آي بي ام".

وكانت أمازون تعتبر الأوفر حظا للفوز بالعقد، لكن الانتقادات المتكررة من جانب الرئيس دونالد ترامب لرئيس الشركة جيف بيزوس والذي يمتلك أيضا صحيفة "واشنطن بوست" ألقى بظلال من الشك على عملية الاختيار.

واتهم ترامب الصحيفة أكثر من مرة بأنها تعامله بشكل ظالم في تغطيتها الإخبارية.