لبنان: الجيش يتدخل لإيقاف اشتباكات بين المتظاهرين والرافضين لقطع الطرق

تدخلت قوات الجيش اللبناني لإيقاف اشتباكات حادة اندلعت ظهر اليوم الثلاثاء، في العاصمة (بيروت) بين المواطنين الرافضين لاستمرار قطع الطرق والشوارع والمتظاهرين والمعتصمين، بعدما اتسع نطاق الاشتباك على نحو لما تتمكن معه قوات مكافحة الشغب من احتواء الأمر.

وأقامت قوات الجيش جدارا بشريا فاصلا بين المواطنين الرافضين لاستمرار قطع الطرق، وبين المتظاهرين والمعتصمين على جسر (فؤاد شهاب) المعروف أيضا بـ (جسر الرينج) منعا للتوتر بين الطرفين وامتداد الاشتباكات.

وكان مواطنون وصفوا أنفسهم بأنهم من أهالي المناطق والأحياء المحيطة ويتضررون من استمرار قطع الطرق قد اشتبكوا بالأيدي والعصي مع المتظاهرين ورشقوهم بالأحجار والزجاجات والعبوات البلاستيكية الفارغة وانتزعوا عددا من خيام المعتصمين.. معتبرين أن قطع الطرق يلحق بهم أبلغ الضرر ويعطلهم عن أشغالهم وأعمالهم.

ويشهد لبنان منذ مساء 17 أكتوبر الجاري سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة في عموم البلاد، اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.