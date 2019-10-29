الطلب على العمالة في ألمانيا يسجل تراجعا ملحوظا في أكتوبر

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سجل الطلب على العمالة في ألمانيا تراجعا ملحوظا في أكتوبر الجاري وفقا لمؤشر الوكالة الاتحادية للعمل.

ووصلت قراءة المؤشر (بي ايه-إكس) في الشهر الجاري إلى 232 نقطة بتراجع بمقدار خمس نقاط مقارنة بقراءة سبتمبر الماضي.

وأعلنت الوكالة اليوم الثلاثاء أن قراءة الشهر الجاري سجلت تراجعا بمقدار 22 نقطة مقارنة بقراءة نفس الشهر من 2018.

وحسب الوكالة، فإن تراجع الطلب على العمالة تركز بالدرجة الأولى في العمالة المؤقتة وقطاع الصناعة والتجارة والنقل والقطاع اللوجستي.

في المقابل، أوضحت الوكالة أن الطلب على العمالة الجديدة استمر على نفس قوته في القطاعات غير المرتبطة بالحالة الاقتصادية مثل الإدارة العامة وقطاع الرعاية الاجتماعية والصحية والتربية.

ويستند مؤشر (بي ايه-إكس) إلى طلبات التوظيف الحالية والفعلية لدى الشركات.

ويعد متوسط القراءة المسجل في عام 2004 (عند النقطة 100) هو القيمة المرجعية للمؤشر.

وتعتزم الوكالة طرح إحصاءاتها الخاصة بسوق العمل في أكتوبر الجاري، غدا الأربعاء.