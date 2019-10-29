المعتصمون اللبنانيون يعربون عن فرحتهم إثر إعلان الحريري تقديم استقالته

أعرب المعتصمون في الساحات في بيروت وباقي المناطق اللبنانية عن فرحتهم باستقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وأعلنوا عن بقائهم في الشارع حتى استعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين.

وعقب كلمته توجه الحريرى إلى قصر بعبدا حيث قدم استقالته وحكومته إلى الرئيس اللبنانى ميشال عون .

وجاء تقديم الاستقالة إثر إعلان الحريرى فى كلمة مقتضبة متلفزة إلى الشعب اللبنانى أنه سيضع استقالته وحكومته اليوم الثلاثاء أمام الرئيس اللبنانى ميشال عون .

وذكر سعد الحريرى فى كلمته أنه أراد أن يبلغ الشعب باستقالته قبل تقديمها للرئيس اللبنانى .

وقال " قدمت استقالتى استجابة لمطالب الشارع اللبنانى " .

وأوضح أنه وصل إلى طريق مسدود بشأن الأزمة اللبنانية الراهنة وأنه بذل كل الجهود الممكنة لإيجاد مخرج ولكنه لم ينجح فى ذلك ، مشيرا إلى أنه لا يوجد أحد أكبر من بلاده .

ويشهد لبنان احتجاجات منذ السابع عشر من الشهر الجاري بسبب تردي الاوضاع الاقتصادية وللمطالبة بمكافحة الفساد واسقاط الحكومة.