نظمت إدارة رأس سدر التعليمية، بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، ماراثون رياضي للجري تحت رعاية محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، ومصطفي محمد الزغبي، وكيل مديرية التربية والتعليم.

وشارك في المارثون جميع طلاب المدارس الإبتدائية والإعدادية والثانوية، بحضور محمد عيد، مدير عام إدارة رأس سدر التعليمية، والعميد أيمن بكر، مأمور قسم شرطة رأس سدر، وعدد من القيادات الأمنية.

وقال مدير عام إدارة راس سدر التعليمية، إن المارثون نظمه توجيه التربية الرياضية بالإدارة التعليمية بناءا على خطة التوجيه العام للتربية الرياضية.

وأوضح أن طلاب جميع المراحل قادوا المشهد بالمارثون الذي انطلق من حي السادات، وانتهى عند مدرسة الشهيد أيمن كتات الثانوية العسكرية، وجرى تكريم العشرة الأوائل بهدايا وصور تذكارية.

وأضاف أنه جرى تأمين المارثون علي أعلى مستوى، بالتعاون بين الادارة التعليمية ومجلس مدينة رأس سدر، ووحدة المرور والإسعاف رأس سدر الأستاذ محمد سليمان، نائبا عن رئيس إسعاف.