«عبد الفتاح»: على المحتجين اللبنانين الرجوع إلى منازلهم وعلى الجيش التعاون مع الشعب

قال الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية إنه بالرغم من أهمية استقالة رئيس الورزاء اللبناني سعد الحريري في الوقت الراهن، إلا أنها تمثل جزء بسيط من حل الأزمة؛ مشيًرا إلى أن الأزمة الأكبر في لبنان هي النظام الحكم الذي تتبعه منذ استقلالها، والذي يضع شروط تولي المناصب السياسة على أساس طائفي.

وأضاف في تصريحات لـ«لشروق» أنه على المحتجين الرجوع إلى منازلهم، وانتظار تشكيل حكومة جديدة تضع في أولوياتها إصلاح الوضع المعيشي للمواطن من خلال رفع مستوى الخدمة وخفض الضرائب، مؤكدًا على ضرورة تقديم رموز السلطة لمحاكمة عادلة ومحاسبتهم على سوء الإدارة وتردي الأوضاع في البلاد، وأن يعلن الجيش تعاونه مع الشعب، «وإن كان ذلك يمثل صعوبة في ظل وجود حالة التشرذم الناتج عن وجود ميليشا مسلحة لكل طائفة».

ويرى عبد الفتاح أنه من أهم الامور التي ستساهم في حل الأزمة اللبنانية هي «نسف الوضع الطائفي الذي يقره الدستور»، وأن تصبح لبنان دولة ديموقراطية حقيقة تتيح فرصة الوصول المناصب بالاختيار الشعبي وليس الطائفي.

وأشار إلى أنه في حالة نجاح اللبنانيين في تغيير دستورهم الطائفي، ستكون تجربة ملهمة لشعوب المنطقة مثل سوريا والعراق، معتبرًا أن ذلك الوضع الأفضل في للعلاقات الدولية وفي علاقة لبنان مع البلاد الأخرى بما فيها إسرائيل؛ لأن بإسقاط الأحزاب بما فيها حزب الله سيختفي خطاب حسن نصر الله ضد إسرائيل، ومن ثم إعادة الوضع لمفاوضات حقيقية تشمل فقط مزارع شبعا والحدود مع الجولان المحتل.