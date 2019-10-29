لقاح جديد للسل في الهند يظهر نتائج واعدة

أظهر لقاح تجريبي جديد لمرض السل نتائج واعدة في وقاية نصف الأشخاص الذي تلقوه من المرض، وفقا لما أعلنه علماء اليوم الثلاثاء، ما يشير إلى إحراز تقدم كبير في مكافحة أكثر مرض معدي مميت في العالم.

يشار إلى أن أكثر من 1.5 مليون شخص يقضون نحبهم سنويا بسبب السل، وهو ما يعني أن وجود لقاح، يحقق حتى ولو نجاحا جزئيا، فإنه سيكون له تأثير كبير.

وأعلنت نتائج التجارب في مؤتمر بمدينة حيدر أباد بالهند، وهي أكثر دولة بها عدد من المصابين بمرض السل في العالم، ونشرت النتائج بمجلة "نيو انجلاند جورنال أوف ميديسين".

وأعلنت عملاق صناعة الدواء شركة جلاكسو سميث كلاين في بيان أن اختبارات اللقاح أجريت في 11 موقعا في كينيا وجنوب أفريقيا وزامبيا على أكثر من 3500 من البالغين غير المصابين بمرض نقص المناعة المكتسب والمصابين بمرض السل الكامن.

وقالت الشركة إن نصف البالغين تلقوا جرعتين من اللقاح فيما تلقي الباقون جرعات وهمية، مضيفة أن مرض السل نشط لدى ثلاثة عشر شخصا في المجموعة التي تلقت اللقاح ، ولدى 26 في المجموعة الثانية.

وتتوافق النتائج النهائية مع التحليل الأساسي الذي أجري بعد عامين من المتابعة وتم نشره العام الماضي.