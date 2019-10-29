البرلمان البريطاني يبدأ مناقشة مقترح لإجراء انتخابات مبكرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بدأ أعضاء البرلمان البريطاني اليوم الثلاثاء مناقشة مقترح حكومي بشأن إجراء انتخابات مبكرة في شهر ديسمبر المقبل، في محاولة رابعة من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للدعوة إلى انتخابات مبكرة.

ويقترح مشروع الحكومة المحافظة المكون من صفحة واحدة، والذي تلاه زعيم المحافظين في مجلس العموم البريطاني جاكوب ريس-موج، موعد 12 ديسمبر المقبل لإجراء الانتخابات.

ومن جانبهما قال حزبان معارضان أصغر حجما، وهما الحزب الليبرالي الديمقراطي والحزب القومي الاسكتلندي، إنهما يفضلان 9 ديسمبر موعدا لإجراء الانتخابات.

وقال المتحدث الرسمي باسم جونسون إن إجراء تصويت مبكر يوم 9 ديسمبر لن يكون "ممكنا لوجستيا" ولكن الحكومة ستنظر في الاقتراحات بشان تواريخ أخرى.

وكانت ثلاثة مقترحات سابقة لإجراء انتخابات مبكرة فشلت في الحصول على الأغلبية المطلوبة لذلك في مجلس العموم.

وصوت 299 نائبا لصالح مقترح جونسون أمس الاثنين، وعارضه 70 نائبا، إلا أنه لم يحصل على تأييد ثلثي البرلمان (الذي يضم 650 عضوا)، من أجل تمريره.

وكان حزب العمال، وهو حزب المعارضة الرئيسي في المملكة المتحدة، امتنع عن التصويت أمس الاثنين، وقال زعيمه جيريمي كوربين إن حزبه "سيفحص بدقة" مشروع قانون جونسون الجديد للانتخابات.