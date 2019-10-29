أكد البلجيكي إدين هازارد، نجم ريال مدريد الإسباني، أنه رفض اللعب بقميص المنتخب الفرنسي، مشيرًا إلى أنه رفض أيضًا الانضمام إلى نادي أندرلخت البلجيكي بسبب ارتباطه بالمدرسة.

وأوضح "هازارد"، في تصريحاته، عبر برنامج «Real Field» التلفزيوني والذي يذاع في قناة ريال مدريد الرسمية، أمس الإثنين، حول رغبت فرنسا في تجنيسه: "تحدثنا قليلاً، خاصة عندما دخلت لأول مرة مع ليل، لكنني بلجيكي وسألعب مع بلجيكا".

وحول رفضه الانضمام لنادي أندرلخت البلجيكي، أشار: "أرادني أندرلخت في عمر 8 أو 9 سنوات، ولكن مع ثلاث تمارين أسبوعية كان من الصعب التوفيق بين المدرسة وكرة القدم، لذلك قلت لا، مع عشر سنوات بالنسبة لوالدي كان أول شيء هو المدرسة لأن كانوا يعرفون ما إذا كنت سأكون محترفًا.

وحول كرة القدم في طفولته، قال: "كطفل كنت ترغب دائمًا في الفوز، الآن مع أطفالي، هم دائمًا يريدون الفوز. جميع الأطفال يريدون الفوز عندما يلعبون، أخبرني والداي دائمًا أنك تستمتع في الملعب، الآن في مدريد أريد أن أستمتع على أي حال، فالناس موجودون في هذا المجال لتجربة الأشياء".

وحول مغادرته للمنزل في عمر 14 عامًا للانضمام لنادي ليل، أوضح: "خلال أسبوع مكثت هناك، ذهبت إلى المدرسة، تدربت ولعبت وذهبت إلى المنزل، المدرسة كانت بنفس أهمية كرة القدم، رأيت أنه كان الأفضل".

وأضاف: "رودي جارسيا أخبرني أن كرة القدم لا تلعب فقط مع الكرة، ولكن أيضًا بدونها، عندما دخل الفريق وبدأنا في الفوز وتسجيل الأهداف، لم يخرجني أبدًا، كنا محظوظين بالفوز بلقبين".

كما تحدث عن تشيلسي الذي قضى فيه سبع مواسم قبل انتقاله إلى ريال مدريد، قائلًا: " وصلت إليه ولدي 21 عامًا وكانت أول مباراة لي معه جيدة للغاية، لمدة سبعة مواسم، كنت أعرف كل شيء، الجيد والسيئ، ثم تبقى مع الألقاب، وهو ما تتذكره، سنواتي في لندن لن تذهب.. لن تنسى أبدًا، لدي العديد من الذكريات الجميلة".

وتطرق للحديث عن زوجته، قائلًا: "عندما كنت طفلاً، لم أكن أعلم أنني سأصبح زوج، لكنها الآن شريكتي وقد عشنا الكثير من الأشياء معًا، عندما تبدأ في كسب المال، تريد الذهاب إلى العديد من الأماكن، لكن ناتاشا تطلب مني البقاء معها، عندما أكون في المنزل أفكر في العائلة وكرة القدم وهي تساعدني في الحفاظ على توازني، أحب أطفالي كثيراً ، مثل أي أب، وأحاول قضاء بعض الوقت معهم".