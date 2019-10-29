«الشروق» ترصد شهادات نجوم الغناء والموسيقى الذين عاصروا اللحظات التاريخية

جابر البلتاجى: من منا ينسى الأوبرا القديمة التحفة الفنية والكيان الذى فتح لنا أبوابًا وآفاقًا جديدة نحو الفن الذى عشقناه جميعًا

حسن شرارة: يوم الحريق كان حزينًا للغاية..الأوبرا القديمة فاتحة خير بالنسبة لى والجمهور كان يرتدى «السموكن» و«البيبيون»



لم تكن دار الأوبرا القديمة «الخديوية» التى تم إنشاؤها قبل 150 سنة بالتحديد فى أول نوفمبر 1869، مجرد دار لاستقبال العروض الأجنبية، وتقديمها للجمهور المصرى وللجاليات الأجنبية فى مصر، لكنها كانت بمثابة رئة جديدة، ونافذة للفنايين المصريين ممن لديهم موهبة الغناء الأوبرالى، كانت الأوبرا القديمة هى الكيان الحاضن لهؤلاء الفنانين، والملاذ الآمن لهم لتقديم مواهبهم أولا، وثانيا للاطلاع على المدارس الأوبرالية المتمثلة فى الفرق الأجنبية التى كانت تزور مصر، منذ إنشاء الأوبرا، سواء الفرق الإيطالية، أو الإنجليزية أو اليونانية، لهذا كانت فرحتهم بتلك الأوبرا كبيرة، كما كانت أحزانهم أكبر عندما احترقت لأنهم جميعا شعروا بأن أحلامهم تحترق مع مقتنيات الأوبرا من كتب ولوحات ونوت موسيقية أصلية لبعض الأوبرات ــ ومنها عايدة بخط يد فيردى ــ الكل تحولت أحلامه إلى رماد كما تحولت أعمدة الأوبرا وجدرانها.

هذه الدار خلقت أجيالا من مغنى الأوبرا المصريين مثل الدكتور جابر البلتاجى الذى يعد واحدا من أهم نجوم الأوبرا على مستوى العالم وليس مصر والذى تم تكريمة فى العديد من دول أوربا حيث حصل على ميدالية فيردى كأفضل صوت يؤدى أعمال هذا المؤلف العالمى، كما حصل على وسام فارس من إيطاليا وميدالية البولشوى من روسيا، ويعد البلتاجى أفضل باريتون أنجبته مصر وإفريقيا، وهو واحد من الذين انهاروا عند حريق الأوبرا القديمة.. وإلى جانب البلتاجى هناك الراحل حسن كامى الذى يعد واحدا من أهم نجوم الأوبرا المصرية وغنى فى ايطاليا وفرنسا والنمسا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وشارك فى عروض أوبرالية بصحبة نجوم المستوى الأول فى هذا الفن، وهناك الراحلة رتيبة الحفنى التى تعد النموذج الأبرز للمغنية المصرية فى عالم الأوبرا. وكذلك عواطف الشرقاوى ونبيلة عريان وكارمن زكى وفيوليت مقار.

كما شهدت هذه الدار أيضا نبوغ عدد غير قليل من الموسيقيين المصريين فى مقدمتهم مارسيل متى ورمزى يسى الذى أصبح من نجوم العالم فى البيانو وهو الآن يدرس فى بعض معاهد باريس على البيانو، والدكتور حسن شرارة وخلال حفله الأول حضر السفير السوفيتى فى ذلك الوقت والوزير بدر الدين أبو غازى ونظرا لإعجباهم بأدائه على الكمان لبَّوا رغبته فى الدراسة فى روسيا، كما ظهر أيضا الدكتور مصطفى ناجى عازف التشيلو. وخلال تلك الفترة قاد اوركسترا القاهرة عدد من القادة المصريين فى وجود القائد الاساسى اليوغسلافى جيكا زافكو فيتش.

فى هذا الملف نرصد شهادات بعض الذين عاصروا الأوبرا القديمة التى نحن بصدد الاحتفال بمرور 150 على إنشائها، وبالتالى نحتفل كمصريين بمرور قرن ونصف على دخول هذا الفن الرفيع لمصر، والذى واكب احتفالات مصر بافتتاح قناة السويس فى عهد الخديوى إسماعيل.

فى البداية تحدث مغنى الأوبرا العالمى دكتور جابر البلتاجى الباريتون الأهم فى مصر وإفريقيا على مدى التاريخ قائلا: من منا ينسى الأوبرا القديمة التى كانت تحفه فنية ومعمارية، من منا ينسى هذا الكيان الذى فتح لنا أبوابا وآفاقا جديدة نحو الفن الذى عشقناه جميعا وهو فن الغناء الأوبرالى.

وأضاف جابر البلتاجى أستاذ الغناء الأوبرالى بالكونسرفتوار بدأت علاقتى بالأوبرا الخديوية فى بدايات الستينيات من القرن الماضى، وكنت أشارك فى البداية «كورال» مع الفرق الأجنبية، لمساعدة «الباصات» لأن المايسترو رامبيت سوتى قائد كورال الأوبرا فى ذلك الوقت كان يجعلنى أغنى مع كل تصنيفات الأصوات التينور والباريتون والباص، وكانت مشاركتى الأولى فى أوبرا عايدة كورال، عام 1960 ــ 1961، وكان وقتها الكورال يضم صوتا يونانيا واثنين من الأرمن وجميعهم كان يحمل الجنسية المصرية. وفى نفس الفترة تقريبا شارك حسن كامى بالغناء فى أوبرا عايدة.

بينما كانت أول بطولة لنا مع الزملاء المصريين أنا وحسن عام 1964 حيث قدمنا أوبرا لاترافيتا مترجمة إلى اللغة العربية، وترجمها الدكتور مهندس إبراهيم رفعت أستاذ الهندسة بجامعة الإسكندرية.

واخرجها شكرى راغب الذى كان يشغل ايضا مدير خشبة المسرح بالدار، وقيادة أوركسترا أحمد عبيد، والبطولة شارك فيها معى منار أبو هيف ونبيلة عريان ورتيبة الحفنى.

وفى عام 1966 قام الخبير الروسى دايفيد بدريذدى بتكوين أول فرقة للغناء الأوبرالى فى مصر، والتى ضمت كلا من جابر البلتاجى وحسن كامى ورتيبة الحفنى وغالية راشد وسهير حشمت وروجينا يوسف وسعيد الألفى وجيرجوار برطميان، وأميرة كامل ويولاندا دى مينسيا وسيد شعبان ويوسف صباغ، ومحود حسن ورشدى برسوم وآيات الشال ابنة أميرة كامل وفيوليت مقار وكلود رطل ونبيلة عريان وعواطف الشرقاوى وكارمن زكى، وألفى ميلاد.. ومنذ ذلك الوقت أصبح لدينا فرقة للغناء الأوبرالى.

وأشار البلتاجى إلى أن أغلب العروض المقدمة كانت من إيطاليا وبعض دول أوربا، لكن فرقة الأوبرا المصرية كان لها نصيب حيث قدمنا أوبرات مثل مدام بتر فلاى ولابوهيم وغيرهما من العروض. وكانت الأجواء صحية جدا لتقديم هذا الفن الراقى.

وفى وصفه لدار الأوبرا قال كانت تشبه أوبرا لاسكالا دى ميلانو فى ايطاليا، لكنها كانت أقل بدور واحد فقط، وكانت مشيدة من خشب البغدادلى وخشب النخيل، لذلك النار اشتعلت سريعا وأتت عليها بشكل كبير.

وعن حريق الأوبرا القديمة قال: استيقظت فى السادسة صباحا على صوت التليفون، وكان المتصل أحد الإداريين بالأوبرا حيث كان يسكن بالقرب من الأوبرا، وقال لى إن الأوبرا تحترق، فاتصلت بالمطافى، ورد على المسئول بأن الأمر تحت السيطرة وجار الاطفاء، نزلت من منزلى وكان وقتها فى الزمالك، واستقللت «تاكسى» حتى ميدان الأوبرا واكتشفت أن حلمنا يحترق، كنت مثل المجنون، شعرت بأننى فقدت عقلى، خاصة أننى كنت سهران بها حتى الساعة الثانية عشرة عند منتصف الليل مع أحمد سعد الدين وأعضاء فرقة يونانية كانت تزور مصر لتقديم عروض على مسرح الأوبرا، لذلك لم أصدق أنها احترقت، كانت مأساة، وحضر للمكان وقتها إبراهيم بغدادى وكان محافظ القاهرة وحسن الشافعى ووالد الدكتور ناصر الأنصارى وكان وقتها مدير الأمن.

وأضاف: وقت الحريق دخل الزميل أسامة خورشيد إلى الدار وسط الحريق لإخراج مقتنيات الدار من الكتب وغيرها كنت أساعده أنا وحسن كامى، لأننا نعى قيمة ما كانت تضمه الأوبرا.

أضاف كامى: بعد الحريق شعرنا كفرقة أوبرا بأننا مشردون، والحقيقة اهتم بعادة تجميعنا الوزير ثروت عكاشة والدكتور أحمد سعد الدين الذى كان يشغل وكيل أول وزارة الثقافة لشئون العلاقات الثقافية الخارجية، وبالمناسبة هو مؤسس الفرقة القومية للفنون الشعبية. وكنا نقدم عروضنا على مسرح ايورت التابع للجامعة الأمريكية، ومسرح دانتى إيجورى داخل القنصلية الإيطالية وقاعة سيد درويش بالأكاديمية بالهرم.

وعن تكريمه يوم 14 نوفمبر القادم خلال الاحتفال بمرور 150 سنة على الأوبرا المصرية قال: أنا بالتأكيد سعيد لأننى من أبناء الأوبرا وإن كنت أرى أن ذكرياتى الجميلة كلها كانت فى الأوبرا القديمة، أما الأوبرا الحالية فلا توجد بها ذكريات جميلة على الإطلاق لأننى منذ انشائها عام 1988 وأنا أتعرض لحروب ومشاكل، لدرجة أننى منعت من الغناء على خشبتها طيلة هذه السنين إلا فى بعض العروض القليلة جدا، والتى لا تتانسب مع فنان غنى على أهم مسارح العالم، وكرم من دول كثرة تعى قيمة الفن الأوبرالى.

الدكتور حسن شرارة عازف الفيولينة الشهير والأستاذ بمعهد الكونسرفتوار يقول: أول حفل لى على مسرح الأوبرا القديمة كان عام 1969 مع أوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة أحمد عبيد، وقدمت حفلين الأول «ماتينيه» يوم الجمعة وكان يقدم للطلبة وكان سعر التذكرة 5 قروش، والثانى «سواريه» أى فى الثامنة مساء وكانت قيمة التذكرة 25 قرشا، وقدمت كونشرتو مندلسون. وحضر الحفل السفير السوفيتى فى ذلك الوقت، والوزير بدر الدين غازى، وبمجرد الانتهاء من الحفل تمت دعوتى للصالون الخاص داخل المسرح وقاما بتهنئتى على العمل، ووقتها سألنى الوزير عن أمنيتى قلت أريد منحة إلى معهد تشايكوفسكى فى روسيا ووعدنى الثنائى بتلبية رغبتى فى حالة الحصور على درجة الامتياز، وبالفعل حصل وسافرت ،لذلك كانت الأوبرا القديمة فاتحة خير بالنسبة لى.

وأضاف شرارة: لفت نظرى فى أثنا وجودى فى أروقة الأوبرا الشياكة التى كانت عليها المرايا التى جىء بها من بلجكيا والصالون المذهب، كل شىء كان فى منتهى الشياكة، أيضا الجمهور كان قمة فى الشياكة، الجميع يرتدى «السموكن» و«البيبيون». وهنا لابد أن أشير إلى أن الجمهور لم يكن من الأجانب فقط كما يدعى البعض لكن كان هناك جمهور مصرى كبير وعائلات مصرية كاملة حريصة على التواجد.

وقال شرارة: ترشيحى للعزف داخل الأوبرا القديمة جاء من قبل أستاذى فى الكونسرفتوار إيركلى باردذى وهو من جورجيا، وطلب من أحمد عبيد أن يستضيفنى وبالفعل تحقق المشروع.

وأشار شرارة إلى أن زياراته للأوبرا تعددت باعتبارها واحدا من الجماهير حيث كان حريصا على حضور عروض فرقة الأوبرا المصرية وكانت تضم جيلا من الموهوبين، إلى جانب عروض الأوبرا من فرق عالمية من ايطاليا وعروض للباليه من باريس وغيرهما.

وقال شرارة إن غالبية العروض كانت اجنبية، ولم تكن الأوبرا تقدم سوى ثلاثة فنون فقط (الأوركسترا السيمفونى، والباليه، والاوبرا)، فى حين اقتصر دخول نجوم الغناء العربى على تصوير الأفلام فقط وربما تكون أم كلثوم غنت حفل فيها على الأكثر.

وعن حريق الأوبرا قال: كان يوم حزينا للغاية، كنت فى طريقى للكشف الطبى للالتحاق بالتجنيد وفى اثناء استقلالى الاوتوبيس، شاهدت دخانا كثيفا فى سماء القاهرة، ولم أعِ الأمر ولم أُعِرْه اهتماما، كنت أظنه حريقا فى أى مكان. وعندما وصلت إلى منطقة التجنيد، وأنا أقدم أوراقى لاحظ المجند المسئول عن استلام الأوراق أن مؤهلى من الكونسرفتوار، نظر إلى وقال: «الأوبرا بتاعتكم اتحرقت». لم أصدق وفى أثناء عودتى ذهبت إلى ميدان الأوبرا ولم أجدها ووجدت الأرض مستوية وكأن الأوبرا لم تكن موجودة، بكيت بحرقة وشعرت وكأننى يتيم فقد أباه وأمه، لأنها كانت بيتنا، وهناك وجدت الدكتور جابر البلتاجى يبكى ومنهار.

وبعد الحريق انتقلنا إلى العزف فى مسرح ايورت وقاعة سيد درويش ومسرح الجمهورية وسينما اوبرا.

وعن الموسيقيين الذين عزفوا فى الاوبرا القديمة قال: منهم مارسيل متى ورمزى يسى على البيانو، وأتذكر أنه شارك فى اكثر من حفل والدكتور مصطفى ناجى عازف التشيللو وآخرون وجميعهم عزف بمصاحبة اوركسترا اوبرا القاهرة السيمفونى.

وقال شرارة إن المناخ العام وقتها كان يشجع على الفن؛ فالدولة كانت ترسلنا بعثات ولم يكن هناك انتظار للعائد من التذاكر «الإيرادات»، ولكن كان الأهم هو العائد الفنى والثقافى للناس.

وأشار إلى أن الفارق بين الأوبرا القديمة بنظامها والجديدة بالجزيرة التى نقدم عليها عروضنا الآن فرق كبير، فالخديوية كان نشاطها بالية سيمفونى وأوبرا، أما الآن فالدنيا زحمة فهى مركز ثقافى قوى وليس دارا للأوبرا لذلك تقدم كل العروض، وهذا الأمر بالتأكيد أثر على متابعى الفنون الاوبرالية، واصبح هناك تشويشا والهدف الآن أصبح الإيراد.

حسن كامى الغائب الحاضر

المغنى الراحل حسن كامى كان من بين شباب المغنين الذين عاصروا الاوبرا القديمة قبل حريقها حيث كان أحد أفراد فرقة أوبرا القاهرة عند تأسيسها، وشارك فى بعض الأعمال فى أدوار مختلفة، منها بتر فلاى وريجوليتو. وعند حريق الأوبرا كان من أوائل الذين حضروا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لكن الحريق على ما يبدو كان خارج السيطرة، بسبب سرعة الاشتعال، لكنه حاول إنقاذ بعض الكتب والنوت الموسيقية قدر المستطاع، مع رفقاء العمر ومنهم جابر البلتاجى. وعلى صعيد آخر كان لكامى مشوار طويل فى نشر هذا الفن الأوروبى فى المجتمع المصرى سواء باعتباره مغنيا أو بوصفه منظما للحفلات فيما بعد حيث شارك فى تنظيم عدد من الأوبرات العالمية فى مصر وخارجها، منها اوبرا عايدة الهرم والاقصر. كما أنه تولى ادارة فرقة اوبرا القاهرة لسنوات شهدت خلالها الفرقة تطورا كبيرا على مستوى المشاركين من المغنين المصريين والأجانب، وكذلك على صعيد البرنامج السنوى للعروض.

هناك أسماء أخرى برزت على صعيد الغناء الأوبرالى من الأصوات المصرية جيل ما بعد البلتاجى وكامى ورتيبة الحفنى وأميرة كامل، هناك جيل إيمان مصطفى أشهر من أدى عايدة الآن، فهى مدير فرقة الأوبرا حاليا ولها العديد من التجارب خارج مصر على المستوى العالمى.

وهناك رضا الوكيل الذى تولى إدارة البيت الفنى للأوبرا لسنوات وهو أستاذ الغناء الأوبرالى فى الكونسرفتوار وله تجارب مهمة داخل وخارج مصر.

مشاهير فى زيارة الأوبرا الخديوية

عند إنشاء دار الأوبرا الخديوية حرص العديد من نجوم الأوبرا العالمية على زيارتها منهم الفنان العالمى بوتشينى الذى جاء بنفسه لحضور العرض الأول بمصر لأوبراه الجديدة «مدام بترفلاى» حيث كانت مصر المحطة الثانية لها بعد ظهورها فى إيطاليا.. وأيضا سان صانص صديق أوبرا القاهرة ومؤلف كونشيرتو البيانو المشهور المصرى.

أيضا، عازف البيانو الفرنسى المخضرم ألفريد كورتو، آرام خاتشادوريان خلال حفلاته مع أوركسترا القاهرة السيمفونى، كما جاء روسيللينى لعرض أوبراه «الأجراس» لأول مرة على خشبة المسرح، وكارل أورف مستمعا إلى رائعته كارمينا بورانا بالدار، وكذلك الفنان جويلفى الشهير بدور «أومانصرو» ملك الأعداء فى أوبرا عايدة، سواء فى عروضها بمصر أو خارجها. ذلك إلى جانب أشهر الفرق العريقة فى فنون الباليه والمسرحين الفرنسى والإنجليزى فى صورهما القديمة والحديثة، والتى أوحت عروضها إلى روادنا من كبار الفنانين، بالكثير مما زخرت به ليالى الدار وغيرها طوال الثلث الأول من القرن العشرين، وذلك فى تقاليد مستمرة ومتنامية حتى يومنا هذا. ثم الشعر الذى فرض وجوده بين ليالى المسرح والموسيقى، عند تأبين شاعر النيل حافظ إبراهيم.