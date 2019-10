يحتفل اليوم 28 أكتوبر، رجل الأعمال الشهير بيل جيتس بعيد ميلاده الـ64، فهو من مواليد واشنطن العاصمة عام 1955.

وحقق جيتس شهرة واسعة ليس فقط كنموذج لأحد أغنى رجال العالم وأكثرهم ثروة كونه صاحب شركة مايكروسوفت أحد أكبر الشركات في العالم، ولكن يظهر جيتس كصورة ملهمة لكثير من البشر باختلاف جنسياتهم، ويحرص على التواصل مع متابعيه بطرق عديدة، منها أنه يعرض قائمة للكتب التي ينوي قراءتها خلال العام لمتابعيه.

وفي ذكري ميلاده نستعرض أبرز 5 كتب من قائمة جيتس القرائية للعام الحالي:

1-behind the beautiful Forevers

رشح بيل جيتس كتاب "behind the beautiful forevers" الذي صدر في 2012 للكاتب كاثرين بو، برغم بساطة الأحداث التي تناولها من خلال الثلاث شخصيات الرئيسية، إلا أنها حملت مفاهيم عن خطورة الرأسمالية وتفشي الفساد السياسي مقدمًا مثالًا لمدينة مومباي، فالأشخاص الثلاث التي يتناول الكتاب قصصهم جمعهم الفقر، وتختلف أسباب التي أودت بهم للفقر والتهميش، ولكن الطموح والأمل كان طريقهم، حصد الكتاب جائزة بولتيزر للقصص العامة في 2013.

2- The Emperor of All Maladies: A Biography of Cancer

ترشيح آخر لجيتس جاء لكتاب "The Emperor of All Maladies: A Biography of Cancer" الذي كتبه الطبيب والباحث سيدهارتا موخيرجي، وصدرت آخر نسخة مترجمة منه باللغة العربية في عام 2018 عن دار التنوير للترجمة والطباعة والنشر، تناول الكتاب مرض السرطان بوصفه امبراطور الأمراض اللعين، وسرد قصته كأنها سيرة ذاتية لأحد الاشخاص، مقابل المرض يتحدث عن مواجهة المرضى البطولية لهذا المرض، ومرونتهم وقدرتهم على البقاء!

وحقق الكتاب جتزة بولتيزر للقصص العامة لعام 2011.

3- ?We should eat meat

كدعم لتقليل استهلاك اللحوم رشح جيتس كتاب "هل يجب أن نتناول اللحوم ؟"

بهذا السؤال بني الكاتب فاتسلاف سمايل فكرة كتابه الذي صدر في 2013، يقدم الكاتب وجهة نظر شاملة عن اللحوم بإحصائيات عن استهلاكها على مدار التاريخ، وتحليل لأرقام الاستهلاك، ويظهر أثر ذلك على الصحة والبيئة، ويتبنى الكتاب في النهاية وجهة نظر أن أمثل الحلول هو تقليل استهلاك اللحوم، واستبداله ببدائل أخرى للبروتين، إذا كان الشخص لا يرغب في اتباع نظام غذائي نباتي.

4- the most powerful idea in the world: a story of steam, industry

يتناول وليام روزين في كتابه "الفكرة الأقوى في العالم" الذي صدر في 2010 ، قصة اختراع المحركات البخارية باعتبارها الفكرة الأعظم التي تغير بعدها مفهوم الصناعة، يؤكد روزين أن العلم وحده ومجود العلماء هو الذي استطاع أن يحقق طموحات آدم سميث وجعل فلسفته واقعًا ملموسًا!

5- Life 3.0: Being Human in the Age of Artificial Intelligence

عن التطور العلمي الذي حدث في القرن الحادي والعشرين يقدم الكاتب ماكس تجمارت في كتاب صدر عام 2017، يتحدث تجمارت عن توقعاته المستقبلية بشأن التغيير الذي يحدث في النظم الاجتماعية: الجريمة والحرب والعدالة والوظائف والمجتمع والشعور البشري، بعد الذكاء الاصطناعي.

ويقدم تجمارت عددًا من الأسئلة التي حيرته مثل: هل ينبغي أن نخشى حدوث سباق تسلح بأسلحة فتاكة مستقلة؟ هل ستفوقنا الآلات في نهاية المطاف في جميع المهام، لتحل محل البشر في سوق العمل؟