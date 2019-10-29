رئيس مصنع 200 الحربي: سنستغل فائض طاقتنا لإنتاج الأتوبيسات الكهربائية

قال اللواء يسري النمر، رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع ٢٠٠ الحربي)، إنه لأول مرة تلتقي الطاقات التكنولوجية على أرض مصر لتوطين صناعة الأتوبيسات التي تعمل بالكهرباء، في ظل سعى الإنتاج الحربي لكل ما هو جديد ومتطور.

وأضاف النمر في كلمته على هامش حفل تدشين مشروع إنتاج الأتوبيسات الكهربائية، اليوم الثلاثاء، أن مصنعه سيستغل فائض طاقته من إنتاج الدبابات والمدرعات الثقيلة في إنتاج وسائل النقل العاملة بالكهرباء، وأولها الأتوبيسات العاملة داخل المدن، مشيرًا إلى أن المشروع يدعم علاقات التعاون بين مصر والصين.

ويحضر الاحتفالية عدد من الوزراء والمحافظين والشخصيات العامة و الفنانين.

يذكر أن وزارة الإنتاج الحربي تعمل على تعميق التصنيع المحلي وتوطين هذه الصناعة الهامة بمصر من خلال التعاون بين الشركات التابعة لها وشركة "فوتون" وغيرها من الشركات الصينية الرائدة في تصنيع المركبات الكهربائية بأنواعها المختلفة، فضلا عن أن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا وتسعى لدخول قائمة مُصدري المركبات الكهربائية خلال السنوات القادمة، وهو ما سيساهم مستقبلًا في خلق فرص عمل جديدة وضخ استثمارات في مجال الصناعات المغذية لتصنيع المركبات الكهربائية.