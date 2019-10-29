البحرين تنضم إلى معاهدة الصداقة والتعاون جنوب شرق آسيا «آسيان»

أصدر عاهل البحرين ، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الثلاثاء، مرسوما بقضي بانضمام بلاده إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا و"بروتوكولاتها المعدلة حتى 2010".

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية - التي بثت النبأ - أنه جاء في المادة الأولى من المرسوم : الموافقة على الانضمام إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا الموقعة في مدينة "دينباسار" ، بالي" ، في 24 فبراير 1976، وبروتوكولاتها المعدلة حتى 2010، والمرافقة لهذا المرسوم.

يذكر أن معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا، هي معاهدة سلام بين دول جنوب شرق آسيا أنشأها الأعضاء المؤسسون لرابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" وهي منظمة جغرافية سياسية واقتصادية مكونة من عشر دول تقع جنوب شرق آسيا.