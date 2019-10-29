تأجيل محاكمة 13 متهما بقضية «فساد القمح الكبرى» لـ 23 ديسمبر لسماع لمرافعة

قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالخالق، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 13 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا "فساد القمح الكبرى"، لجلسة 23 ديسمبر المقبل، لسماع المرافعة.

وأثبتت تحقيقات نيابة الأموال العامة أن المتهمين من الأول حتى الحادي عشر كونهم موظفين عمومين وأعضاء لجان الفرز والاستلام، وأمناء عهد صومعة أرم وشونة أبناء الجيزة، سهلوا الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين كونها إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بأن سهلوا للمتهم الثاني عشر عبدالغفار السلاموني الاستيلاء على مبلغ مالي وقدره 64 مليون جنيه، وللمتهم الثالث عشر محمد كامل أبو حشيش الاستيلاء على مبلغ 40 مليون جنيه من أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين، وذلك قيمة شراء وتوريد كمية من الأقماح لصالحها، دون أن يتم تورديها بصورة فعلية، وهو ما يعد تزوير رسمي بإثباتهم كميات وهمية من القمح على خلاف الحقيقة.

يذكر أن النائب العام السابق المستشار نبيل صادق، قد أحال المتهمين لمحكمة الجنايات، لاستيلائهم على المال عام، والتزوير في كشوفات رسمية، بإدراج كميات وهمية من القمح على حساب الشركة العامة للصوامع والتخزين، وذلك بغرض التربح.