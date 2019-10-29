الجامعة العربية تعقد غدا الاجتماع الأول لفريق الخبراء المعني بخطة التحرك الإعلامي بالخارج



يعقد قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية غدا الأربعاء، الاجتماع الأول لفريق الخبراء المعني بتقييم وتحديث خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج، والذي يستمر يومين، وذلك تنفيذاً للقرار رقم 480 الصادر عن الدورة (50) لمجلس وزراء الإعلام العرب التي عقدت بالقاهرة بتاريخ 17 يوليو الماضي، بشأن "متابعة خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج".

ويضم الفريق عدداً من المستشارين الإعلاميين في الدول الأعضاء، بالإضافة إلى عدد من الخبراء الاستراتيجيين في التخطيط الذين لديهم القدرة على تقييم أنشطة الخطة وتقديم اقتراحات هادفة لتطويرها وتحديثها، فضلاً عن خبير في الشؤون الفلسطينية وخبير مالي وإداري.

ويهدف الاجتماع إلى إجراء تقييم شامل لأنشطة الخطة بما في ذلك إدخال بعض التعديلات والأفكار الجديدة عليها، مع إمكانية استحداث أنشطة جديدة من شأنها تحقيق أقصى استفادة منها، وبما يتماشى مع أولويات العمل الإعلامي العربي في الخارج خلال المرحلة الراهنة.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إقرار خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج خلال الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الإعلام العرب الذي عقدت بتاريخ 15 أغسطس 2001.

وتعمل الخطة على 3 محاور أساسية وهي: القضية الفلسطينية، وتعريف العالم أجمع بالجرائم الإرهابية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته، ومحاربة ظاهرة الإرهاب، وتصحيح الصورة النمطية السلبية للعرب والإسلام في الخارج، وإبراز الصورة الصحيحة لهم، وذلك من خلال تحقيق الانتشار الواسع لوجهة النظر العربية إزاء هذه المحاور، وفي ظل ما شهدته المنطقة العربية من تغييرات جامه خلال السنوات الماضية، أعقبها تشويه صورة العرب والإسلام لدى الغرب، تم تحديث الخطة عدة مرات حتى تتماشى مع هذه التغيرات.



