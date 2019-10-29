لبنان: اشتباكات بين المتظاهرين ومواطنين رافضين لقطع الطرق في بيروت

وقعت اشتباكات وتدافع بين المتظاهرين والمعتصمين من جهة، وبين مواطنين رافضين استمرار قطع الطرق، على ضوء الاحتجاجات والتظاهرات التي يشهدها لبنان منذ 13 يوما، على نحو اضطرت معه قوات فض الشغب إلى التدخل لمنع اتساع دائرة الاشتباكات في عدد من مناطق العاصمة بيروت.

وكان أشخاص أعربوا عن رفضهم استمرار إغلاق وقطع الطرق بمعرفة المتظاهرين، لاسيما في بيروت، واتجهوا إلى جسر فؤاد شهاب المعروف أيضا بجسر الرينج، والاوتوستراد الرابط به، وقاموا بالاشتباك بالأيدي مع المحتجين وإزالة خيامهم التي كانت موجودة بمنتصف الطريق.

وسارعت قوى الأمن وقوات فض الشغب إلى التدخل بأعداد كبيرة، وقامت بالفصل بين الطرفين عبر جدار بشري أمني ومنع امتداد الاشتباكات.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الجاري سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية في عموم البلاد، اعتراضا على الأوضاع المالية والاقتصادية.