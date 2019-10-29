مندوب السعودية بالأمم المتحدة: على الدول التي تدعو للحوار نبذ سياسات تصدير الثورة

أكد مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله المعلمي، أنه يتعين على الدول "التي تدعو للحوار نبذ سياسات تصدير الثورة"، في إشارة إلى دعوات إيران للحوار بين دول المنطقة.

وقال المعلمي، في كلمة المملكة التي ألقاها في جلسة مجلس الأمن حول الشرق الأوسط، ونقلتها وكالة الأنباء السعودية "واس" في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، إن "على الدول التي تدعو إلى الحوار أن تنبذ السياسات المرتكزة على تصدير الثورة وخلق الجيوب والطوابير الطائفية في الدول، تمهيدا للتدخل في شؤونها".

وجدد التأكيد على "إيمان بلاده بمبدأ الحوار وحل النزاعات بالطرق السلمية، ولكنه لفت إلى ضرورة أن "تكون أي دعوة للحوار منسجمة مع وقف فعلي للتهديدات والأعمال العدائية".

وقال: "لا نسعى للحرب ولا نريدها ولا نشعل فتيلها، ولكننا في الوقت نفسه لن نتردد في حماية أراضينا من أي عدوان".

وتطرق إلى العمليات العسكرية التركية شمال سورية، وشدد على أنه "من المهم عدم اتخاذ أي إجراءات قد يزيد من تفاقم الأزمة السورية ومعاناة الشعب السوري ويقوض الجهود الدولية في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي في تلك المناطق ويهدد وحدة الأراضي السورية وسلامتها الإقليمية".