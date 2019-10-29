استمرار حملات إزالة المخالفات والإشغالات بشاطئ حي المناخ في بورسعيد

ترأس عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، الحملة المكبرة بشاطئ بورسعيد لإزالة المخالفات والتعديات التي شهدها الشاطئ في الآونة الأخيرة، ويرافقه الدكتور منصور البكري رئيس حي المناخ، بمشاركة إدارة الأملاك والرخص والإشغالات والحجز الإداري والتفتيش والمتابعة وشؤؤن البيئة.

وأكد السكرتير العام المساعد، على استمرار جهود المحافظة لعودة الانضباط والقضاء على التعديات والمخالفات، موضحًا أنه لن يتم السماح بالقيام بأعمال غير قانونية وغير مرخصة تعمل على العبث فى ملف ملف تطوير الشاطئ.

وقامت الحملة بالمرور على الشاطئ حيث تم استكمال أعمال إزالة المخالفات والاشغالات ببعض الكافتيريات بالشاطئ.