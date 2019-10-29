هيئة الاستثمار السعودية: توقيع 23 اتفاقية بقيمة 15 مليار دولار في «دافوس الصحراء»

أعلنت "الهيئة العامة للاستثمار" السعودية اليوم الثلاثاء عن توقيع 23 اتفاقية بقيمة إجمالية تبلغ 15 مليار دولار ضمن فعاليات "مبادرة مستقبل الاستثمار"، أو ما يطلق عليها "دافوس الصحراء".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم أن الاتفاقيات تضمنت عددًا من النشاطات الاستثمارية في مختلف القطاعات الاستراتيجية، من أبرزها قطاع الطاقة والمياه، وقطاع الدواء والخدمات اللوجستية والبتروكيماويات والتقنية وريادة الأعمال والابتكار.

وجرى توقيع الاتفاقيات ضمن حفل أقامته "هيئة الاستثمار" على هامش فعاليات المبادرة تحت شعار "استثمر في السعودية".

وانطلقت صباح اليوم في العاصمة الرياض، الدورة الثالثة من مبادرة مستقبل الاستثمار التي تستمر حتى بعد غد الخميس وذلك تحت رعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.