«مرور الغربية» تضبط شخصا أثناء نقله ملكية سيارة مجمعة

ألقى ضباط مباحث مرور زفتى والسنطة بمحافظة الغربية، القبض على شخص أثناء قيامه بنقل ملكية سيارة مجمعة.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد ماجد ناشد مدير إدارة مرور الغربية، بتمكن الرائد احمد الديب رئيس مباحث مرور زفتى والسنطة من ضبط "مسعد ع." 59 عاما، صاحب ورشة ألوميتال، حال قيامه بنقل قيد وملكية سيارة ماركة "تويوتا كورولا" موديل 2004.

ومن الفحص تبين أن السيارة مجمعة من قطع الغيار، وتم تغيير كايروسيري كامل بواسطة اللحام، وتم ضبط السيارة ومالكها، وتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.