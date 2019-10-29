إيطاليا تسمح لسفينة الانقاذ أوشن فايكنج بالرسو في صقلية

ذكرت وزارة الداخلية الايطالية اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن يتم السماح لسفينة الانقاذ "أوشن فايكنج"، التي ظلت في عرض البحر لمدة 11 يوما بينما كانت تقل 104 مهاجرين، بالرسو في صقلية فى نهاية المطاف .

وقالت الوزارة في بيان لها إن السفينة ستصل إلى بوزالو، وهو ميناء يقع في جنوب شرق صقلية، وسيتم نقل 70 من المهاجرين الموجودين على متنها، إلى فرنسا وألمانيا.

وقد تم الإعلان عن الاتفاق بينما كانت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا لامورجيزي في ميونخ، لحضور اجتماع مع نظرائها من فرنسا وألمانيا وإسبانيا وبريطانيا وبولندا.

وكانت السفينة التي تقوم بتشغيلها منظمتا "أطباء بلا حدود" و"إس. أو. إس ميديتيراني"، قد أنقذت المهاجرين في 18 من أكتوبر، على بعد 90 كيلومترا قبالة الساحل الليبي.

وكانت المنظمتان قد طالبتا في السابق بالسماح للسفينة بالرسو في مالطا أو إيطاليا، للسماح بإنزال المهاجرين، ومن بينهم امرأتان ورضيعان.