العاهل الأردنى لترامب: قتل البغدادي خطوة مهمة في الحرب على الإرهاب

أجرى العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أكد خلاله أن قتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي خطوة مهمة في الحرب على الإرهاب.

كما أكد أيضا أن الإرهاب عدو مشترك يستهدف الأبرياء دون تمييز، وأنه عدو يستهدف أيضاً استقرارنا وقيمنا الإنسانية.

وشدد الملك عبد الله الثانى أن الأردن سيواصل بذل كل جهد ممكن في محاربة الإرهاب عسكرياً وأمنياً وفكرياً، وسيبقى عضواً رئيسياً وفاعلاً في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية ضد داعش معربا عن تقديره لاستذكار الرئيس الأمريكي، للشهيد الطيار الأردني معاذ الكساسبة، في كلمته التي أعلن فيها عن مقتل زعيم داعش.

وشدد الملك والرئيس الأمريكي، خلال الاتصال، على متانة العلاقات التي تجمع الأردن والولايات المتحدة الأمريكية .