بيونج يانج ترفض مقترح سول بعقد محادثات مباشرة حول منتجع جبلي

رفضت كوريا الشمالية مقترحا قدمته كوريا الجنوبية بعقد محادثات مباشرة بين البلدين بشأن مصير منتجع جبلي ذي طبيعة خلابة، ترغب بيونج يانج في هدمه.

وقالت وزارة الوحدة في سول اليوم الثلاثاء إنها تلقت إخطارا يفيد بأن كوريا الشمالية تريد إجراء مفاوضات مكتوبة. ولم ترد الوزارة بعد.

وكان زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، أصدر أمرا الأسبوع الماضي بهدم المباني في المشروع السياحي المهجور منذ فترة طويلة، والذي يقع على جبل "كومجانج"، على مسافة ليست بعيدة عن الحدود، على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية.

وطالب كيم كوريا الجنوبية بالقيام بأعمال الهدم في موعد يتم تحديده لاحقا. وكانت سول أنشأت هذه المرافق، المهجورة منذ سنوات.

ويعتبر طلب كيم دلالة أخرى على أن العلاقات بين الكوريتين، والتي شهدت بعض الدفء خلال الفترة الماضية، تحولت إلى حالة من الفتور بعد توقف المحادثات بشأن البرنامج النووي لكوريا الشمالية.