إحباط محاولة تهريب 900 كيلوجرام مخدرات على الحدود المغربية الموريتانية

أحبطت أجهزة الأمن المغربية محاولة لتهريب أكثر من 900 كيلوجرام من مخدر الشيرا على متن شاحنة للنقل الدولي بمعبر الكركارات، على الحدود المغربية الموريتانية.

ونقلت الصحف الموريتانية- عن بيان للمديرية العامة للأمن الوطني المغربي اليوم الثلاثاء- أن سائق الشاحنة ومساعده- وهما من جنسية مغربية- كانا يحاولان العبور في اتجاه إحدى الدول الإفريقية، عندما أسفرت إجراءات التفتيش بواسطة جهاز "السكانير" عن رصد وجود المخدرات المحجوزة ضمن تجويفات تم إعدادها خصيصا؛ لأغراض التهريب ضمن هيكل مقطورة الشاحنة.

وأضاف أنه تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة من طرف الجهة الأمنية المختصة للكشف عن ظروف وملابسات القضية.

وذكر البيان أن إجهاض هذه المحاولة يأتي تتويجا لتدعيم إجراءات المراقبة الحدودية في مختلف المعابر الوطنية، وتندرج ضمن الجهود الأمنية المكثفة المبذولة؛ لمكافحة ظاهرة الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، وفق تعبير البيان.

ويشهد المعبر الحدودي بين موريتانيا والمغرب إقبالا كبيرا، ويصدر عن طريقه المغرب الخضروات والفواكه وغيرها إلى 15 بلدا في غرب ووسط أفريقيا.