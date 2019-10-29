مسؤولون أمريكيون: دفن البغدادي في البحر بعد شعائر مطابقة للشريعة الإٍسلامية

قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين لرويترز إن الولايات المتحدة دفنت أشلاء زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي في البحر بعد شعائر مطابقة للشريعة الإسلامية، وذلك عقب مقتله في غارة نفذتها قوات أمريكية خاصة في سوريا يوم السبت.

وأفادت الحكومة الأمريكية بأن البغدادي قتل عندما فجر حزامه الناسف عقب فراره من قوة أمريكية خاصة إلى نفق مسدود.

ولم يفصح المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، عن تفاصيل أخرى عن المكان الذي أقيمت فيها الشعائر ومدتها. وقال مسؤولان إنهما يعتقدان بأن أشلاءه ألقيت في البحر من طائرة.

وقال الجنرال مايك ميلي رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة في إفادة بمقر وزارة الدفاع يوم الاثنين إن الجيش الأمريكي تخلص من أشلاء البغدادي ”على النحو الملائم وفقا (للإجراءات المتبعة) لدينا ولقواعد الصراع المسلح“.

ونظرا للطبيعة البشعة لمقتل البغدادي، فمن المستبعد أن يكون الجيش الأمريكي قد أتم شعائر الدفن مثلما فعل أفراد من قوات البحرية الأمريكية مع زعيم القاعدة أسامة بن لادن عام 2011 عقب مقتله في غارة بباكستان.



فبعد مقتل بن لادن، نُقل جثمانه لحاملة الطائرات الأمريكية كارل فينسن وغُسل قبل تكفينه في ثوب أبيض وتُلاوة آيات وأدعية باللغة العربية على الجثمان.

وقال ميلي إن أشلاء البغدادي نقلت لمنشأة محصنة للتأكد من هويته باختبار الحمض النووي.