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قالت مصادر مطلعة إن مصرف "جازبروم بنك" الروسي يعتزم بيع حصته في شركة خدمات الإنترنت الروسية "ميل دوت آر.يو جروب" إلى أكبر بنك في روسيا والذي يطور شركات لخدمات النقل الذكي وتوصيل الطلبات إلى المنازل مع شركة الإنترنت.

وبحسب المصادر فإن "سبيربنك" أكبر بنوك روسيا يستعد لشراء أسهم خاصة من "جازبروم بنك" والتي تعادل حوالي 20% من حقوق التصويت في الجمعية العمومية لشركة خدمات الإٌنترنت.

وأشارت المصادر إلى أن المفاوضات بين الجانبين دائرة الآن ومن المحتمل ألا تنتهي بالتوصل لاتفاق نهائي.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، فإن قيمة الصفقة قد تصل إلى 170 مليون دولار على أساس سعر سهم شركة "ميل دوت آر.يو" التي تصل قيمتها السوقية إلى حوالي 6ر4 مليار دولار.

يذكر أن الحكومة الروسية استصدرت قانونا يستهدف إبقاء السيطرة على شركات الإنترنت الكبيرة في روسيا تحت سيطرة الشركات المحلية من خلال الحد من امتلاك الأجانب لأسهمها.

وكان مصرف "سبيربنك" الذي يرأسه هيرمان جريف حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أنشأ شركة للتجارة الإلكترونية بالاشتراك مع شركة "ياندكس" وفي تموز/يوليو الماضي وافق على التعاون مع "ميل دوت.آر.يو" لتطوير شركة لخدمات النقل الذكي وتوصيل الطلبات إلى المنازل حيث يتقاسم الجانبان ملكية أسهم الشركة الجديدة.

يذكر أن "جازبروم" بنك يمتلك حصة قدرها 2ر5% من أسهم "ميل دوت آر.يو" عبر شركة تابعة له اسهما "إم.إف تكنولوجيز" التي تمتلك 58% من حقوق التصويت في شركة خدمات الإنترنت.