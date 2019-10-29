أكثر من 81% من اليابانيين يؤيدون تولي سيدة عرش البلاد

كشف استطلاع حديث للرأي عن أن نسبة 81.9% من اليابانيين يؤيدون تولي سيدة عرش البلاد، بينما عارضت الفكرة نسبة 13.5%.

وجاء هذا الاستطلاع في ظل وجود مخاوف بشأن استقرار ولاية العرش الإمبراطوري، حيث إن قانون العائلة الإمبراطوري ينص على تولي الذكور فقط للعرش.

وفي أعقاب تنصيب الإمبراطور ناروهيتو، 59 عاما، الأسبوع الماضي يوجد 3 أفراد في العائلة في تسلسل ولاية العرش وهم الشقيق الأصغر للإمبراطور، الأمير فوميهيتو، 53 عاما، ونجل ولي العهد الأمير خيساهيتو، 13 عاما، والأمير هيتاشي، 83 عاما، عم الإمبراطور.

يذكر أن الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو لديهما ابنه هي الأميرة ايكو، 17 عاما، وهناك 3 نساء أخريات في العائلة الإمبراطورية ولكن قانون العائلة ينص على تخلى النساء عن وضعهن الإمبراطوري بعد الزواج من أي فرد من عامة الشعب.