«أبولو جلوبال» للاستثمار تضاعف حصتها في «أثينا هولدنج»

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قررت شركة إدارة الأصول والثروات الأمريكية "أبولو جلوبال مانجمنت" الأمريكية مضاعفة حصتها في شركة الخدمات المالية والتأمينية الأمريكية "أثينا هولدنج" إلى 35% مع تعزيز العلاقات بين الشركتين.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن "أبولو" ستستحوذ على حوالي 5ر35 مليون سهم من أسهم "أثينا" العامة مقابل حوالي 55ر1 مليار دولار بحسب بيان صادر عن الشركتين يوم الاثنين. كما ستستحوذ "أثينا" على 7% من أسهم "أبولو"، حيث سيتم تنفيذ الصفقة من خلال تبادل الأسهم.

وقد سجل سهم شركة "أثينا" اليوم أكبر ارتفاع له منذ أغسطس 2018.

وقال ليون بلاك الشريك المؤسس لشركة "أبولو" في بيان "من خلال مضاعفة صحتنا الاقتصادية في أثينا إلى حوالي 35% فإننا نعزز قوة علاقتنا ويزيد قوة العلاقة بين الشركتين".

يذكر أن "أبولو" أسست شركة "أثينا" عام 2009 وأصبحت واحدة من الشركات التي تقدم أعلى عائد سنوي ثابت في الولايات المتحدة.

وفي عام 2016، جمعت الشركة 08ر1 مليار دولار من خلال طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي.

وأصبحت شركة "أثينا" مكونا رئيسيا من مكونات النظام المالي لشركة "أبولو" التي أصبحت مثار حسد الشركات المنافسة التي سعت إلى تأسيس شركات تأمين خاصة بها بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

تتيح شركة "أثينا" للخدمات التأمينية لشركة الاستثمار المالي العملاقة جمع الأموال من الراغبين في أقساط منتظمة والمعروفة باسم "الأموال الدائمة" واستثمارها في صناديق الائتمان والديون عالية المخاطر وإعادة شراء الأسهم.

وتمثل شركة "اثينا" حوالي 25% من القيمة الإجمالية لشركة "أبولو" وتتيح للأخيرة الحصول على قروض بفائدة أقل من فوائد القروض المصرفية العادية.