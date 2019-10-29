النص الكامل لاستقالة سعد الحريري المقدم إلى الرئيس اللبناني

وزعت رئاسة الجمهورية اللبنانية نص كتاب الاستقالة الذي قدمه رئيس الحكومة سعد الحريري، إلى رئيس البلاد ميشال عون، في وقت سابق من اليوم.

وكان الحريري قد أعلن استقالة الحكومة في كلمة تلفزيونية مقتضبة في الرابعة من عصر اليوم بتوقيت بيروت، قبل أن يتوجه إلى قصر بعبدا الرئاسي ويلتقي رئيس الجمهورية ميشال عون، ويسلمه كتاب استقالة الحكومة.

وجاء بنص كتاب استقالة الحريري: "فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المحترم.. تحية وبعد..عملا بالأصول الدستورية ونظرا للتحديات الداخلية التي تواجه البلاد ولقناعتي بضرورة إحداث صدمة إيجابية وتأليف حكومة جديدة تكون قادرة على مواجهة التحديات والدفاع عن المصالح العليا للبنانيين، أتقدم باستقالة حكومتي متمنيا لفخامتكم التوفيق.. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. سعد الدين الحريري".

وكان الحريري قد قال في كلمته التلفزيونية إنه بذل أقصى جهد ممكن في سبيل إيقاف التدهور الذي تشهده البلاد ومحاولة إيجاد مخرج يمكن معه الاستماع إلى صوت الناس وحماية لبنان من المخاطر الأمنية والاقتصادية والمعيشية، مشيرا إلى أن جهوده وصلت إلى "طريق مسدود" وأنه يتقدم باستقالته تجاوبا مع إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات والميادين ليطالبوا بالتغيير.

ويشهد لبنان منذ مساء 17 أكتوبر الجاري سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة في عموم البلاد، اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.

وتتركز مطالب المتظاهرين في استقالة الحكومة على أن تتشكل حكومة إنقاذ انتقالية من الاختصاصيين (تكنوقراط) وإجراء انتخابات نيابية مبكرة ومحاسبة مرتكبي جرائم الفساد والعدوان على المال العام.