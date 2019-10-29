﻿محافظ الشرقية: مجازاة ونقل مشرف تعدى محصل نظافة من ذوي الاحتياجات الخاصة ببلبيس

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قرارًا بمجازاة مُشرف بمشروع النظافة بالوحدة المحلية بقرية "أنشاص الرمل" التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس، بخصم 3 أيام من راتبه ونقله للعمل بالوحدة المحلية بقرية "الزوامل"؛ لتعديه على مُحصل رسوم نظافة من ذوي الإحتياجات الخاصة.

ووجه المحافظ رئيس مركز ومدينة بلبيس، باستقبال المُحصل المعتدى عليه بمكتب رئيس المركز ورد اعتباره أمام الجميع، مشددًا على أنه لن يسمح بتكرار مثل هذه الحوادث الفردية البعيدة عن سلوكيات وعادات المجتمع، والتي تساند الضعيف وتقف بجوار ذوى الاحتياجات الخاصة وتدفعهم للعمل والإندماج في المجتمع معًا، وأن الجميع يجب أن يعمل للصالح العام.

كان "أحمد.م.م" من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويعمل مُحصل رسوم نظافة بالوحدة المحلية بقرية "أنشاص الرمل" التابعة لرئاسة مركز بلبيس، تقدم بشكوى للدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، يؤكد تعرضه للتعدي من أحد الموظفين القائمين على مشروع النظافة، ويُدعى "رضا.م.م" بالضرب المُبرح بالرأس والفك الأيسر؛ وذلك لعدم استجابته له بمنحه مبلغ مالي لدخول عزبة "فريد الكبرى" لرفع المُخلفات منها، حيث حرر المعتدى عليه محضر بالواقعة وأرفقه بتقرير طبي يؤكد حدوث الواقعة، قبل أن يأمر المحافظ في التحقيق ويُصدر قراره بمجازة المتعدي ونقله.