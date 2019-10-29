«دويتشه بنك» يعتزم إصدار سندات خضراء في العام المقبل

قال كريستيان سيفينج الرئيس التنفيذي لمجموعة "دويتشه بنك" أكبر بنك في ألمانيا اليوم الثلاثاء إن تبني سياسات اقتصادية مستدامة تراعي الجوانب البيئية أصبح أمرا مهما بالنسبة للمجموعة المصرفية، مضيفا أن المجموعة تعتزم إصدار سندات لاستخدام عائداتها في تمويل مشروعات صديقة للبيئة وهي السندات المعروفة باسم "السندات الخضراء".

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن سيفينج الذي كان يتحدث أمام مؤتمر ينظمه البنك المركزي الألماني لم يعلق على حجم الطرح المنتظر من السندات الخضراء، مضيفة أن "دويتشه بنك" يعتزم طرح هذه السندات خلال العام المقبل.

يذكر أن قيمة السندات الخضراء التي تم طرحها في أسواق المال الدولية خلال العام الحالي تجاوزت مستوى 100 مليار دولار، ومن المتوقع وصول قيمة هذه السندات خلال العقد المقبل إلى تريليون دولار سنويا.