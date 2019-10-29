 وزراء داخلية أوروبيون يناقشون مكافحة التطرف اليميني والإرهاب - بوابة الشروق
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وزراء داخلية أوروبيون يناقشون مكافحة التطرف اليميني والإرهاب

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 2:21 م | آخر تحديث : الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 2:21 م

واصل وزراء داخلية ست دول أوروبية، اليوم الثلاثاء، اجتماعهم "G6" في مدينة ميونيخ الألمانية، لليوم الثاني، لمناقشة سبل مكافحة التطرف اليميني والإرهاب ومعاداة السامية وتأمين شبكات الجيل الخامس للاتصالات الخلوية.

ويشارك في الاجتماع - الذي افتتحه أمس وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر - وزراء الداخلية بكل من فرنسا، إيطاليا، بولندا، أسبانيا، المملكة المتحدة بجانب ألمانيا، ويمثل الولايات المتحدة الأمريكية كل من: سوجيد رامان المسؤول البارز في وزارة العدل، وديفيد بي بيكوسك نائب وزير الأمن الداخلي، وذلك بحضور الأمين العام لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) يورجن شتوك، ورئيس المؤتمر اليهودي العالمي رونالد إس. لاودر.

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