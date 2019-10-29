ارتفاع عدد قتلى الانهيار الأرضي في الكاميرون إلى 34 شخصًا

أعلن حاكم المنطقة الغربية في الكاميرون، أوا فونكا أوجسطين، ارتفاع عدد قتلى الانهيار الأرضي الناجم عن سوء الأحوال الجوية غربي البلاد إلى 34 شخصاً على الأقل إلى جانب تهدّم العديد من المنازل.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء عن أوجسطين قوله إن 10 أشخاص آخرين على الأقل يعانون من إصابات بالغة جرّاء هذا الانهيار الذي وقع في مدينة "بامونجوم" غربي البلاد.

وأضاف المسؤول الكاميروني أن "حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع لأن الحادثة وقعت ليلاً".

وكانت وسائل إعلام رسمية في الكاميرون قد أعلنت في وقت سابق مقتل 22 شخصاً جراء الانهيار الأرضي غرب الكاميرون. وأفادت وسائل إعلام بأن الحادث وقع نتيجة هطول أمطار غزيرة ضربت المدينة قبل يومين.