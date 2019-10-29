الاتحاد الأوروبي يرى تحقيق تقدم جزئي في جهود منصات التواصل الاجتماعي لمكافحة الأخبار الزائفة

قالت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء إن شركات الإنترنت العملاقة، مثل فيسبوك وجوجل وتويتر حققت قدرا من التقدم في معالجة انتشار المعلومات المضللة، بينما لاحظت المفوضية أن ميثاق الشرف التطوعي حقق نجاحا جزئيا فقط.

وقال جوليان كينج وماريا جابريل في بيان إن "المواد الدعائية التي تبث على نطاق واسع وكذلك التضليل الإعلامي لا يزال مستمرا، ويجب القيام بمزيد من العمل لتنفيذ جميع بنود ميثاق الشرف، ونحن لا نستطيع أن نقبل هذه الاتجاهات باعتبارها أصبحت طبيعة الأمور الجديدة".

ودشنت المفوضية – التي تعد الذراع التنفيذية للاتحاد الأوربي – العام الماضي قبيل الانتخابات البرلمانية الأوروبية التي أجريت في مايو الماضي، مشروعا تطوعيا يشجع شركات التواصل الاجتماعي على مكافحة الأخبار الزائفة.

ووقعت هذه الشركات ومن بينها فيسبوك وتويتر ومايكروسوفت وموزيلا وتويتر على هذا المشروع، إلى جانب سبعة من الروابط التجارية الأوروبية، ونشرت المفوضية اليوم تقييمها حول الالتزام بالمشروع.