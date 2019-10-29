نقيب الصحفيين: الإجراءات التى تمت فى أزمة النقابة مع رئيس نادى الزمالك ستعرض على المجلس وهو صاحب قراره

قال نقيب الصحفيين، ضياء رشوان، إن جميع الخطوات التي تمت خلال الأيام الماضية فى الأزمة بين النقابة ورئيس نادى الزمالك مرتضى منصور، ستعرض علي مجلس النقابة لاتخاذ قراره.

وأضاف رشوان خلال حديثه مع عدد من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة اليوم، أنه من أعلن عن القرارات التصعيدية ضد رئيس نادى الزمالك السبت الماضى، وأعلن رفضه التام لقرارات إدارة نادي الزمالك بمنع الصحفيين أعضاء النادي من دخوله.

وتابع:" من واجب الدفاع عن كرامة الصحفيين والمهنة وأذكر نفسي أن أول مقاطعة تمت من أجل كرامة النقابة كانت من هذا المجلس،مضيفا:" أحترم رأي المجلس وهو صاحب القرار وسيتحمل نتيجته.

وردد عدد من الصحفيين هتافات من بينها:"عاشت وحدة النقابة، وعاشت كرامة الصحفيين، ويسقط مرتضى منصور.