وزير خارجية ألمانيا يغادر مصر بعد زيارة استغرقت يومين

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غادر العاصمة المصرية القاهرة مساء اليوم الثلاثاء " هايكو ماس " وزير خارجية ألمانيا بعد زيارة لمصر استغرقت يومين اجرى خلالها محادثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره المصرى سامح شكري لبحث دعم التعاون وآخر التطورات.

وخلال لقائه الرئيس السيسي ،أعرب ماس عن اعتزاز ألمانيا بالعلاقات الوطيدة والمتميزة التي تربطها بمصر، باعتبارها محور الاستقرار والاتزان في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب دورها الأساسي في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، بحسب المتحدث باسم الرئاسة المصري بسام راضي.

وأضاف المتحدث أن ماس أشار إلى حرص ألمانيا على دعم تلك العلاقات بما يضمن تعزيز الشراكة القائمة بين البلدين وتطويرها على مختلف الأصعدة.