صندوق الثروة السيادي الكويتي سيدرس الاستثمار في الطرح العام لأرامكو



صرح العضو المنتدب لصندوق الثروة السيادي الكويتي بأن الصندوق سيدرس الاستثمار في الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية العملاقة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن فاروق بستكي القول للصحفيين في الرياض، حيث يشارك في أعمال "مبادرة مستقبل الاستثمار" :"نحاول عادة التنويع بعيدا عن النفط، ولكن هذه تشكل فرصة استثمارية".

وذكر أن أرامكو لم تتواصل هي أو مستشاريها مع الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، مضيفا أن قرار الاستثمار سيعتمد على حجم الطرح وتوقيته وقيمته.

كانت قناة "العربية" السعودية ذكرت في وقت سابق اليوم أن بدء الاكتتاب في طرح شركة أرامكو السعودية العملاقة سيكون في الرابع من ديسمبر القادم.

ونقلت عن مصادرها أن بدء التداول في السوق السعودية سيكون في 11 ديسمبر.

وأضافت أن إعلان النطاق السعري للطرح سيكون في 17 نوفمبر.

وانطلقت في السعودية صباح اليوم الثلاثاء أعمال الدورة الثالثة لـ "مبادرة مستقبل الاستثمار 2019"، التي يستضيفها صندوق الاستثمارات العامة في الرياض، بمشاركة مجموعة من رؤساء الدول وصناع القرار.

ويشمل برنامج المبادرة عددا من جلسات النقاش، التي يشارك فيها 300 متحدث من صناع القرار ومستثمرين وخبراء من أكثر من 30 دولة.



