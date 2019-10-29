كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي يبحثان التعاون البحثي في قضايا المناخ والبيئة

ذكرت كوريا الجنوبية أنها ستسعى لتوسيع التعاون البحثي مع الاتحاد الأوروبي في قضايا المناخ والبيئة.

وأوضحت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية الجنوبية -بحسب ما نقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء - أنه من المقرر أن يتبادل الباحثون وواضعو سياسات المعلومات ويناقشوا التعاون المستقبلي في اجتماع ثنائي للبحث والابتكار في العاصمة الكورية الجنوبية سول غدا الأربعاء.

وأضافت أن الاجتماع من شأنه أن يفتح فرصا جديدة للباحثين الراغبين في تأمين التمويل لمشاريعهم واقامة نقاط اتصال يمكن أن تثمر عن برامج مشتركة في المستقبل.