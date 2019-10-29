أعلنت شركة "إل.في.إم.إتش" الفرنسية التي تمتلك شركة مستحضرات الأناقة الفرنسية "لويس فيتون" عرض 5ر14 مليار دولار لشراء شركة المجوهرات "تيفاني أند كو" فيما سيكون أكبر صفقة استحواذ تنفيذها الشركة الفرنسية في ظل رئيس مجلس إدارتها بيرنار أرنو وتعزيزا لوجود "لويس فيتون" في السوق الأمريكية.

من ناحيتها ذكرت شركة "تيفاني" أنها تلقت عرضا غير ملزم من شركة "إل.في.إم.إتش" للاستحواذ عليها بسعر 120 دولار للسهم الواحد، وهو ما يؤكد التقارير التي سبق أن نشرتها وكالة بلومبرج للأنباء عن الصفقة في وقت سابق.

وارتفع سعر سهم "تيفاني" أمس الاثنين بنسبة 31% ليصل إلى 129 دولار وهو ما يعد ارتفاع قياسي للسهم خلال يوم واحد.

في الوقت الذي أوصت شركة المجوهرات المساهمين بعدم الرد على العرض الفرنسي وانتظار قرار مجلس إدارتها بشأن العرض بعد دراسته.

وكانت "إل.في.إتش.إم" قد قدمت عرضا أوليا لشراء "تيفاني" يوم 15 تشرين أول/أكتوبر الحالي، حيث كان السعر المعروض يزيد بنسبة 33% عن سعر السهم في البورصة في ختام تعاملات اليوم السابق على إعلان العرض.

وقالت "إل.في.إم.إتش" في بيان إنه لا يوجد ما يضمن أن تسفر المحادثات الأولية مع شركة المجوهرات إلى اتفاق نهائي بشأن الصفقة.

في الوقت نفسه فإن الاستحواذ على "تيفاني" التي يبلغ عمرها 182 عاما يتيح للشركة الفرنسية تعزيز وجودها في السوق الأمريكية اعتمادا على المكانة المرموقة التي تتمتع بها "تيفاني" في هذه السوق.