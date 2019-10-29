مسؤول كوري شمالي بارز: الوضع في شبه الجزيرة الكورية على مفترق طرق

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الثلاثاء، أن النائب الأول لمجلس شؤون الدولة ورئيس اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الأعلى، "تشوي ريونج-هيه"، دعا الولايات المتحدة إلى التخلي عن السياسة العدائية تجاه كوريا الشمالية، وقال إن الأوضاع الحالية في شبه الجزيرة الكورية "على مفترق طرق."

وذكرت وكالة الانباء الكورية الجنوبية "يونهاب" التي أوردت النبأ اليوم الثلاثاء، أن "تشوي" انتقد كوريا الجنوبية بسبب اعتمادها على القوى الخارجية في القضايا عبر الحدود، وحثها على أخذ زمام المبادرة في تحسين العلاقات بين الكوريتين، وذلك في كلمة ألقاها أمام قمة حركة عدم الانحياز التي عقدت بأذربيجان.

وقال "تشوي" إن الوضع الحالي في شبه الجزيرة الكورية "على مفترق طرق بين الذهاب إلى سلام دائم والعودة إلى الأزمة".

وأضاف: "مر عام واحد على تبني البيان المشترك بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة... ولكن العلاقات بينهما لا تُظهر أي تحسن ولا يزال الوضع في شبه الجزيرة الكورية عالقا في الحلقة المفرغة من التوتر المتصاعد، هذا يعزى إلى سياسة الولايات المتحدة العدائية تجاه كوريا الشمالية واستفزازاتها السياسية والعسكرية المستمرة".

وقال إنه رغم الإعلانات التاريخية التي توصلت إليها الكوريتان العام الماضي، لم تشهد العلاقات بينهما تقدما، و"يعود السبب كليا إلى اعتماد الجنوب على القوى الخارجية."