بورشه تفتح منفذا لبيع سياراتها عبر الإنترنت

فتحت شركة بورشه الألمانية للسيارات منفذا لبيع سياراتها عبر الإنترنت أسوة بشركات أخرى.

وأوضحت متحدثة باسم الشركة في رد على سؤال أمس الاثنين أن بمقدور عملاء بورشه اعتبارا من اليوم شراء أي سيارة من قائمة إنتاج الشركة عبر الإنترنت إلى جانب الشراء العادي لدى الموزعين.

ويشارك كل موزعي بورشه في ألمانيا (88 موزعا) في التعديل الذي طرأ على التسويق لدى الشركة التي تشتهر بالسيارات الرياضية الفارهة.

وفي تصريحات لمجلة "أوتوموبيل فوخه" الألمانية المتخصصة في السيارات، قال الكسندر بوليش، مدير التسويق في بورشه:" نحن نستجيب بذلك لمتطلبات العملاء الموجودين في المنازل في العالم الرقمي".

وتوقع بوليش أن تصل نسبة السيارات المبيعة عبر الإنترنت إلى 10% من إجمالي مبيعات الشركة في ألمانيا في عام 2025.

وقالت متحدثة إنه لا يوجد توقعات لعدد السيارات التي يمكن بيعها عبر الإنترنت في العام المقبل.

وأضاف بوليش أن من المنتظر أن يتم تعميم المنفذ الإلكتروني للبيع في كل أنحاء أوروبا اعتبارا من 2020، ونوه إلى أن بورشه تجري الاستعداد أيضا لإطلاق مثل هذا المنفذ في السوق الأمريكية وقال إن " التسويق عبر الإنترنت يتيح الفرصة لمخاطبة شرائح العملاء الأصغر سنا والأكثر ارتباطا بالعالم الرقمي".

وسبق بورشه إلى هذه الخطوة، شركة دايملر التي أعلنت عن تطبيق منفذ البيع الإلكتروني في الصيف الماضي، سعيا إلى بيع ربع منتجاتها الجديدة عبر الإنترنت بحلول عام 2025.

وتطبق تيسلا الأمريكية البيع عبر الإنترنت منذ فترة طويلة، وكان إيلون ماسك، رئيس تيسلا، أعلن مطلع العام الحالي خططا ترمي إلى تحويل كل عمليات البيع في الشركة عبر الإنترنت.