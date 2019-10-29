 رئيس غينيا بيساو يعزل الحكومة قبل الانتخابات الرئاسية القادمة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس غينيا بيساو يعزل الحكومة قبل الانتخابات الرئاسية القادمة

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 10:12 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 10:12 ص

أصدر رئيس غينيا بيساو "خوسيه ماريو فاز" مرسوما رئاسيا بإقالة حكومة بلاده من منصبها، وذلك قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد، والمقرر تنظيمها في 24 نوفمبر المقبل.

وقال الرئيس فاز - حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الثلاثاء - "إن البلاد تشهد أزمة سياسية خطيرة تعوق الأداء الطبيعي لمؤسسات الدولة، ولذلك قرر عزل الحكومة من منصبها".

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية هذا العام في 24 نوفمبر المقبل، وسوف تعقد جولة ثانية في 29 ديسمبر المقبل إذا لم يحصل أي من المرشحين على أكثر من 50% من الأصوات في الجولة الأولى.

وكانت غينيا بيساو قد غرقت في حالة من عدم الاستقرار السياسي المستمر منذ عام 2015، كما شهدت أربعة انقلابات، و16 محاولة انقلاب، وذلك منذ استقلالها عام 1974 بعد كفاح استمر 11 عاما.

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