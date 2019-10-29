مقدم مقترح قانون بخفض سن الإعفاء من عقوبتي الإعدام والمؤبد: سيكون رادعا ولن يقترب من حقوق الطفل



أعلن أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إعداده مقترح مشروع لتعديل قانون رقم 12 لسنة 1996 "قانون الطفل"، ويتضمن ضرورة تغيير المادة والعودة لنص قانون العقوبات الخاصة بالجرائم مكتملة الأركان والإدراك، ويشمل أنه إذا ارتكب الطفل لايتجاوز سِنه الـ15 جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد يحكم عليه بالحبس.

وجاء في مقترح مشروع تعديل القانون التي حصلت "الشروق" على نسخة منه، بضرورة استبدال عبارة "على المتهم الذى لم يتجاوز سنه الـ15 ميلادية وقت ارتكاب الجريمة"، بعبارة "على المتهم الذي لم يتجاوز سنه الـ18 ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة في الفقرة الأولى من المادة مع إلغاء الفقرة الثانية من المادة.

واشتملت المذكرة الايضاحية لمشروع تعديل القانون، على ضرورة تعديل القانون بعد التطور التكنولوجي، والذي أصبح إدراك الإنسان أكثر تطورا وزيادة الوعي عند الشباب وأصبح اكتماله مبكرا، وخاصة في جرائم القتل العمد والاغتصاب والخطف مع سبق الإصرار والترصد أصبح مكتمل عند سن الـ15.

وكشف أبو العلا في تصريحاته لـ"الشروق" اليوم، عن تفاصيل المقترح الذي سيتقدم به إلى مجلس النواب عقب الانتهاء من جمع التوقيعات اللازمة لتقديمه، مشددا على أنه لم يقترب التعديل من مميزات الطفل التى كفلها له الدستور.

وأوضح أن المادة 111 من قانون الطفل تنص على أنه لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الـ18 ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، معتبرا أن هذه المادة تقف عائقا أمام القاضى في الحكم على شخص سنه (16 أو17 سنة) ارتكب جرائم جنائية بقتل وخطف واغتصاب وغيرها من الجرائم الجنائية ومع ذلك يحاسب كالطفل.

ولفت إلى أنه فى ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والتطور الذي حدث في مجال الإنترنت أصبح هناك ضرورة لتعديل تلك المادة، مشددا على أنه لم يقترب من المادة 2 التي تتحدث عن سن الطفل.

وتابع: "التعديل ينص على أنه إذا إرتكب من يزيد عمره عن 15 عاما، جريمة جنائية مثل الخطف والاغتصاب مع القتل، يعاقب بالعقوبات العادية وليس كطفل"، مضيفا:" هناك مصائب تحدث كل يوم، والتعديل سيكون رادعا"، حسب تعبيره.

وحول المادة 80 من الدستور التي تنص على أنه:" يعد طفلا كل من هو دون الـ18 عاما"، قال أبو العلا:" لم أقترب من سن الطفل، أو مميزات طفولته التى كلفها الدستور، أنا أتحدث عن وسيلة عقابه في الجناية التي تستوجب إعدام أو حبس مؤبد".

من جهته، قال إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لـ"الشروق"، إنه في حال قدم النائب أيمن أبو العلا، مشروع قانون مستوفي الشروطن سيتم مناقشته تفصيلا، في ضوء أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.



